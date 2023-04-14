В Челябинской области составят реестр опасных для детей объектов

Дети, не задумываясь, играют на стройках и свалках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области решили составить реестр опасных для детей объектов. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, администрациям всех городов и районов поручили занести в список заброшенные стройки, разваливающиеся дома и прочие источники угроз.

— Также поручено следить за колодцами, особенно на территории школ и других образовательных учреждений, — добавила Ирина Гехт.

За пересчет опасных объектов взялись после нескольких происшествий с детьми. Только накануне пятилетняя девочка свалилась в открытый колодец, а десятилетний мальчик упал с шестиметровой высоты во время игры на пустующей стройплощадке. несколько дней назад подростки гуляли по свалке и случайно ее подожгли.

Ирина Гехт попросила педагогов и родителей серьезно поговорить с детьми о правилах безопасности.

— Если вы видите, что ребята пробуют на прочность подтаявший лед на реке, устроили квест на заброшенном объекте или пытаются делать селфи где-нибудь на крыше, по возможности, не проходите мимо, если нужно, вызовите спасателей, — обратилась к южноуральцам вице-губернатор.

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