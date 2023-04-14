Дети мерзли на ледяном ветру: жители Копейска 14 апреля напрасно ждали автобусы на остановках

Людям пришлось ловить попутки или вызывать такси Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Копейска утром 14 апреля не смогли дождаться на остановках своих автобусов, сколько ни терпели. Проблемы возникли сразу с тремя маршрутами: №5 «Автовокзал – ДК имени Петрякова», №41 № «Автовокзал – ДК имени Петрякова» и №5 «Автовокзал – Потанино».

В соцсетях пострадавшие обмениваются жалобами.

— Позвонили диспетчеру, сказали больше автобусов не будет, — пишет горожанин в группе «Подслушано Копейск» во ВКонтакте. — Как уехать на работу, в больницу, школу?

Жители микрорайона Потанино рассказывают, что добирались на работу на такси или автостопом. Причем такси удалось вызвать не всем: водители не хотели ехать в удаленный от основной части Копейска на 7 километров поселок.

— 41-й не дождались на 8:45. В такой холод. Очень жалко малышей, прождавших автобус, очень мерзли, — жалуется горожанка. В Копейске утром температура воздуха опустилась ниже нуля, вдобавок дул сильный ветер.

В администрации Копейска объяснили, что автобусы на дорогу не выпустил перевозчик — ООО «Копейское маршрутное такси».

— Причина, по данным перевозчика, – расторжение договора аренды транспортных средств. О данной проблеме ОГКУ «Организатор перевозок» не был уведомлен, в связи с чем принять заблаговременные меры не представилось возможным, — заявили в мэрии, уточнив, что требуют у подрядчика вернуть автобусы на линию. В противном случае с фирмой грозят расторгнуть договор на обслуживание маршрутов.

Ранее отменили автобусный маршрут №174, соединявший Копейск и Челябинск. На альтернативный маршрут №123 поставили большие автобусы, но пассажиры жалуются, что они ходят слишком медленно. На маршрутках можно добраться быстрее, но в салонах часто возникает толкучка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.