В Челябинске задержали водителя маршрутки, который попал в ДТП с опрокидыванием на Комсомольском проспекте

Один из пострадавших в аварии был госпитализирован. Фото: ГИБДД Челябинска

Полицейские задержали в Челябинске водителя маршрутки, который попал в ДТП с опрокидыванием на Комсомольском проспекте. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

— В ГИБДД Челябинска поступила информация из медицинского учреждения о пострадавших в ДТП. В результате полученных травм трем пассажирам рекомендовано амбулаторное лечение, один пассажир госпитализирован, — уточнили в ведомстве.

Задержанному грозит штраф до 25 тысяч рублей. Кроме того, его могут лишить водительских прав сроком до двух лет.

Напомним, ДТП произошло 22 апреля около 11 часов дня на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. По данным Госавтоинспекции Челябинска, за рулем маршрутки находился 31-летний водитель, автомобилем Mitsubishi управлял 37-летний мужчина. Всего в аварии пострадали шесть пассажиров, им была оказана медицинская помощь.

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