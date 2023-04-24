Губернатор Челябинской области запустил опрос о расширении льготной ипотеки на вторичное жилье

Губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале запустил опрос о том, нужно ли расширить льготную ипотеку на рынок вторичного жилья. Он считает, что такая мера поддержки могла бы помочь южноуральским семьям улучшить условия проживания или переехать в собственное жилье.

— На днях обратился с предложением к председателю Правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с предложением распространить программу льготной ипотеки и на рынок вторичного жилья. Считаю, что это позволит сделать ипотеку доступной для большего числа наших граждан, — отметил Алексей Текслер.

По словам главы региона, 70% сделок совершается на вторичном рынке, где ипотека составляет 11-12%, а в некоторых случаях даже выше, в связи с чем замедляются продажи. Именно поэтому правительству нужно распространить льготную ипотеку и на покупку вторички.

Напомним, Челябинск вошел в список лидеров по росту цен на вторичное жилье. Столица Южного Урала оказались на втором месте среди 37 городов. При этом цены все равно остались одними из самых низких по стране.

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