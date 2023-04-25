В Челябинске ДПС перевели на усиленный режим работы в родительский день, на дорогах пробки

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области во вторник 25 апреля ДПС работает в усиленном режиме, на дороги вывели дополнительные наряды автоинспекторов. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, это связано с родительским днем. Полицейские будут регулировать движение и попробуют не допустить появления заторов.

— Просим вас с пониманием относиться к дорожной ситуации и по возможности выбрать для передвижения общественный транспорт, — обратились в УГИБДД к челябинцам.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», интенсивность заторов на челябинских дорогах к 8:45 достигла семи баллов. Движение затруднено во всех городских районах.

Напомним, 25 апреля запретили въезд автомобилей на территорию челябинских кладбищ.

До кладбищ запустили автобусы, при необходимости, количество рейсов общественного транспорта обещают увеличить.

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