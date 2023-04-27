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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 12:08

«Это была самооборона, я тиктокер»: челябинец признался, за что избил пенсионерку на улице

Избивший пенсионерку челябинец заявил, что это была самооборона
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Челябинец напал на пенсионерку посреди улицы

Челябинец напал на пенсионерку посреди улицы

В Челябинске допросили мужчину, который избил пенсионерку прямо по среди улицы. Он рассказал полицейским, что таким образом самооборонялся. Затем извинился перед бабушкой и добавил, что он тиктокер.

Судя по видеоролику, у челябинца есть проблемы с речью. А теперь — еще и с законом. Задержали его в торговом центре, когда он совершил кражу в магазине бытовой техники.

Напомним, видео нападения на пенсионерку возле администрации Курчатовского района появилась сегодня. На кадрах видно, как мужчина толкает бабушку локтем, а потом кулаками бьет по лицу.

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