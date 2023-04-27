«Это была самооборона, я тиктокер»: челябинец признался, за что избил пенсионерку на улице

Челябинец напал на пенсионерку посреди улицы

В Челябинске допросили мужчину, который избил пенсионерку прямо по среди улицы. Он рассказал полицейским, что таким образом самооборонялся. Затем извинился перед бабушкой и добавил, что он тиктокер.

Судя по видеоролику, у челябинца есть проблемы с речью. А теперь — еще и с законом. Задержали его в торговом центре, когда он совершил кражу в магазине бытовой техники.

Напомним, видео нападения на пенсионерку возле администрации Курчатовского района появилась сегодня. На кадрах видно, как мужчина толкает бабушку локтем, а потом кулаками бьет по лицу.

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