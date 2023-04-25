«Медик сказала, что вакцины нет»: челябинцы не могут сделать прививку от клещевого энцефалита

В больницы с укусами клещей уже обратилось 355 жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинцы жалуются, что в поликлиниках и детских садиках нет вакцины для прививки от клещевого энцефалита. В редакцию КП-Челябинск обратилась жительница Марина, которая не смогла привить ребенка.

— Сыну должны были в садике делать плановую АКДС, а потом прививку от клеща. Но в конце недели пришло сообщение в чат родителей, что прививки переносятся на неопределенный срок. Медик сказала, что вакцины нет никакой, может будет в мае, — рассказывает Марина. — Мне говорила медик пока не прививать от клеща, а сделать сначала АКДС, так она переносится тяжелее. В поликлинике сейчас их не делают, только централизовано в садике. Идти теперь в платную? Получается, если мой ребенок заболеет дифтерией или столбняком, виновата буду я, что вовремя ему прививку не поставила?

В поликлинике на Чайковского девушке сообщили, что АКДС сделать можно, нужно взять направление из садика. А вот с прививками от клеща возникли сложности. Ни в филиале детской поликлиники №4 на ул. Краснознаменной, ни в филиале на Чайковского — вакцины от энцефалита нет. «Комсомолка» спросила в Минздраве региона, есть ли сейчас сложности с вакциной — ведь самое время привиться. И вот что нам ответили:

— Вакцина от клещевого энцефалита закуплена, в скором времени поступит в медицинские организации, в том числе для вакцинации в детских учреждениях.

С сегодняшнего дня в Челябинске началась акарицидная обработка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сезон» клещей в Челябинской области стартовал в марте. По данным Роспотребнадзора на 14 апреля в больницы с укусами клещей уже обратилось 355 жителей, в том числе 160 детей. На 19 апреля в регионе вакцинацию завершили 30 551 человек. В 2023 году по календарю прививок за счет областного бюджета вакцинируются дети 3-4 лет, ревакцинируются дошкольники, привитые в 2022 году, а также ученики первого и второго классов.

— Вакцину можно приобрести в аптеке по рецепту врача. Курс вакцинации состоит из 3 - х прививок, очередные ревакцинации проводятся 1 раз в 3 года, — сообщают в Роспотребнадзоре.

Мы узнали, сколько будет стоить прививка от клеща в платных клиниках: 1000 рублей – вакцина, 600 рублей – прием терапевта.

Между тем в Челябинск уже начали обрабатывать от клеща. Акарицидная обработка сегодня, 25 апреля, должна пройти в Калининском и Тракторозаводском районах. В Роспотребнадзоре сообщили, что противоклещевая обработка в Челябинской области проведена уже на 433,4 га, в т.ч.37,1 га летних оздоровительных учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Места обитания клещей в Челябинской области 2023: где заражаются энцефалитом и боррелиозом

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.