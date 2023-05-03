ГИБДД выставила в Челябинске регулировщиков после жалоб на пробки в Ленинском районе

Регулировщики будут работать до 10 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске на улице Рождественского, где сейчас ведутся ремонтные работы, выставили регулировщиков. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Госавтоинспекция держит ситуацию на контроле. На участке дороги инспекторами ДПС ведутся регулировочно-распорядительные действия во избежание заторовых ситуаций, — прокомментировали в ведомстве.

В ГИБДД Челябинска порекомендовали водителям заблаговременно продумывать свой маршрут, а также выбрать альтернативные пути объезда, чтобы сократить время в дороге.

Напомним, движение на улице Рождественского ограничено с 28 апреля. На участке дороги от проспекта Ленина до Копейского шоссе ведется ремонт дорожного покрытия. Работы завершат 10 мая в 5 часов утра.

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