Жена челябинского губернатора Ирина Текслер рассказала историю деда-фронтовика

В прошлом году Ирина Текслер участвовала в шествии Бессмертного полка с портретом Ефима Леонтьевича Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году Бессмертный полк проходит в новом формате. Один из вариантов — поделиться фотографией своего героя в соцсетях — выбрала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. На своей странице ВКонтакте она рассказала историю дедушки.

Ефим Леонтьевич Матяш (14.04.1921 — 29.12.1989) ушел в учебку октябре 1940 года, а через несколько дней после начала Великой Отечественной войны — 29 июня 1941 был зачислен на Краснознаменную подводную лодку «Л-22» в Краснознаменную ордена Ушакова бригаду подводных лодок, Северный флот.

— Дедушка был высокий, статный, очень много курил, в моих воспоминаниях смешался запах свежескошенной травы и табачного дыма. Мы любили слушать его рассказы о службе на подлодке, как тонули, как спасались, как преодолевали страх, вытаскивали товарищей, как задыхались без воздуха, и как на все были готовы ради Победы… Он прошел всю войну, и демобилизовался спустя два года после Победы, — написала Ирина Текслер. — Я его очень любила и горжусь своим Дедом. Спасибо за Победу!

Ефим Леонтьевич совершил 12 военных походов и потопил 6 кораблей противника. Также он был участником Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

— Награжден орденом «Отечественная Война II степени», орденом «Красная Звезда», медалью «Ушакова», медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью «За победу над Германией», — рассказала Ирина Текслер.

Фото: Ирина Текслер/vk.com

Напомним, в прошлом году супруга губернатора с портретом Ефима Леонтьевича Матяша присоединилась к шествию Бессмертного полка.

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