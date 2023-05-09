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НовостиПроисшествия9 мая 2023 14:17

В Челябинске двое пациентов напали на сотрудников скорой помощи

Всех нарушителей задержали росгвардейцы
Ян Стоев
Ян Стоев
Автомобили скорой помощи оборудованы тревожными кнопками для вызова Росгвардии

Автомобили скорой помощи оборудованы тревожными кнопками для вызова Росгвардии

Фото: Александр БОЙКО

За прошедшие выходные в Челябинске произошли два нападения на фельдшеров скорой помощи. В обоих случаях на место выезжали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Первый инцидент произошел утром 7 мая возле дома №102 по улице Дзержинского. К прибывшим росгвардейцам обратился 32-летний фельдшер скорой помощи. Он рассказал, что его несколько раз ударил в лицо пациент. Росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался ранее судимый 37-летний челябинец.

Другой случай произошел 8 мая возле одного из жилых домов на проспекте Победы. Помощь понадобилась 28-летней девушке-фельдшеру. Ее за волосы схватил пациент и несколько раз ударил головой о стену. Росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался 43-летний житель Екатеринбурга.

Сейчас с дебоширами разбирается полиция.

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