В Челябинске двое пациентов напали на сотрудников скорой помощи

Автомобили скорой помощи оборудованы тревожными кнопками для вызова Росгвардии Фото: Александр БОЙКО

За прошедшие выходные в Челябинске произошли два нападения на фельдшеров скорой помощи. В обоих случаях на место выезжали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Первый инцидент произошел утром 7 мая возле дома №102 по улице Дзержинского. К прибывшим росгвардейцам обратился 32-летний фельдшер скорой помощи. Он рассказал, что его несколько раз ударил в лицо пациент. Росгвардейцы задержали дебошира. Им оказался ранее судимый 37-летний челябинец.

Другой случай произошел 8 мая возле одного из жилых домов на проспекте Победы. Помощь понадобилась 28-летней девушке-фельдшеру. Ее за волосы схватил пациент и несколько раз ударил головой о стену. Росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался 43-летний житель Екатеринбурга.

Сейчас с дебоширами разбирается полиция.

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