Мэра Миасса будут выбирать из трех кандидатов

Один из трех кандидатов станет главой Миасса. Фото: Собрание депутатов Миасского ГО

В Миассе конкурсная комиссия утвердила трех кандидатов на пост главы города. Претенденты прошли тестирование и собеседование, ни одного из них во время конкурсного отбора не отсеяли. Об этом заявил председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.

На пост мэра претендуют лава миасского управления имущественных отношений Николай Булдыгин, вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук и гендиректор фирмы «Аргус групп М» Виктор Легенчук.

Напомним, бывший глава Миасса Григорий Тонких досрочно ушел в отставку в феврале. Врио мэра стал председатель городского собрания депутатов Дмитрий Проскурин.

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