В Челябинске суд отказался выпускать бывшего участника «Дома-2» Альфреда Джавадова из СИЗО

Джавадова обвиняют в хулиганстве и мошенничестве. Фото: соцсети

Челябинский областной суд отказался выпускать бывшего участника «Дома-2» Альфреда Джавадова из СИЗО. Адвокаты просили смягчить меру пресечения, они заявили, что у блогера ухудшилось здоровье. Несмотря на все просьбы, решение Центрального районного суда оставили без изменения, поэтому Джавадов продолжит сидеть за решеткой.

Сканадального блогера закрыли в СИЗО на два месяца в декабре 2022 года. А затем меру пресечения продлили до 17 апреля 2023 года. Напомним, Джавадова обвиняют в хулиганстве и мошенничестве.

18 ноября прошлого года блогер пришел в ресторан «Гриль Хаус» и повздорил с одним из гостей. Джавадов схватил газовый пистолет и выстрелил прямо в лицо своему оппоненту. Потом блогер пришел в ресторан быстрого питания и предъявил им за отсутствие маркировок на продуктах. Якобы в качестве штрафа он забрал у них 30 тысяч рублей.

Альфред Джавадов родился в Сатке. В 19 лет пришел на телепроект «Дом-2», но построить любовь не получилось, через 17 дней он вернулся домой. В Челябинске парень решил стать блогером. Создал телеграм-канал и начал устраивать регулярные рейды по стриптиз-клубам, спа-салонам, ресторанам и барам.

Джавадов прикрывается связями с чеченцами. На это представитель главы Чеченской Республики в Челябинской области Арби Яхъяев назвал блогера обычным мошенником.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru