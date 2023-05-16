Наталья Котова предложила компании «Мистраль» благоустроить улицы в Колхозном поселке

На улице Чайковского уже есть одно здание "Мистраля". Фото: Яндекс.Карты

Мэр Челябинска Наталья Котова попыталась примирить жителей поселка Колхозный и представителей компании «Мистраль», которая хочет построить семиэтажное офисное здание между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Встреча заинтересованных сторон прошла в городской администрации.

— Предлагаю компании «Мистраль» совместно с нами решить имеющиеся проблемы поселка, — сказала Наталья Котова. — Где-то необходимо заасфальтировать проезды, где-то установить освещение, где-то нужны работы по благоустройству, где-то озеленение.

Мэр добавила, что участие в улучшении соседних улиц не избавит фирму от обязательства привести в порядок нарушенное при строительстве благоустройство.

«Мистраль» принадлежит основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. В планах компании возведение семиэтажного офисного здания с собственной парковкой, благоустройство улиц Развития и Коммунальной, а также создание зеленой буферной зоны на границе участка.

Жители Колхозного опасаются, что новый дом заслонит их окна от света, а шум со стройки нарушит покой. Кроме того, челябинцы подозревают, что вместо офиса может появиться склад. В «Мистрале» утверждают, что норм по освещённости или шуму не нарушат, а склад на участке не станут размещать хотя бы потому, что для грузовых машин нет подходящих подъездных путей.

Ранее проект планировки под строительство выставляли на публичные слушания. Участники слушаний высказывали недовольство и искали в своих рядах сотрудников застройщика, желающих повлиять на голосования. Проект в итоге не приняли из-за нарушения: его вовремя не предъявили публике для знакомства. Позже мэрия Челябинска рекомендовала отправить планы на доработку. Новые публичные слушания по строительству офисного центра назначены на 18 мая.

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