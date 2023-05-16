Челябинского экс-губернатора Юревича привлекут к ответственности по выплате долгов «Гринфлайта»

Михаил Юревич Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича собираются привлечь к субсидиарной ответственности по выплатам долгов компании «Гринфлайт». Информация об этом опубликована на портале «Федресурс».

Помимо Юревича в списке привлеченных к субсидиарной ответственности числятся: Александр Москалюк, Виталий Санников и экс-глава «Гринфлайта» Сергей Мануйлов. К слову, с последнего также собираются взыскать долг в размере 320 млн рублей. Кроме того, в списке есть еще два юридических лица – это ООО «МЕДИА-СТИЛЬ» и ООО «ЦСТ».

Застройщик «Гринфлайт» и его дочерние компании занимались возведением домов в ЖК «Академ Риверсайд». Свои обязательства они не выполнили, и в итоге несколько тысяч дольщиков не получили вовремя своих квартир. Выяснилось, что из фирмы пропало свыше 10 млрд рублей. К ответственности привлекли Сергея Мануйлова, занимавшего в то время пост гендиректора «Гринфлайта». Ему дали 2,5 года колонии общего режима. Однако он отсидел неполный срок и вышел по УДО.

В общей сложности «Гринфлайт» и его дочерние организации задолжали сумму в размере 1,3 млрд рублей. В настоящий момент долги фирм собираются реализовать на аукционе.

Напомним, Михаил Юревич обвиняется в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Он объявлен в международный розыск.

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