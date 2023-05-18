В Челябинске разгорелся скандал на повторных слушаниях по строительству офиса компании «Мистраль»

Челябинцы все еще не уверены, что офис стоит строить

В Челябинске 18 мая прошли публичные слушания по проекту строительства семиэтажного офиса компании «Мистраль». Фирма принадлежит основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. Новое здание хотят разместить между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития.

Это уже вторые слушания по проекту. Первые признали несостоявшимися из-за нарушения: план строительства вовремя не предъявили публике. Многим жителям поселка Колхозный не нравится идея большого офисного здания рядом с домами, и новые слушания прошли с не меньшим эмоциональным накалом, чем предыдущие.

Представитель застройщика рассказал, что на кровле будущего офиса разобьют парк. Горожане спросили, будет этот парк для всех или только для сотрудников. Оказалось, только для сотрудников. Поднялся шум, зал пришлось успокаивать.

В «Мистрале» пообещали по завершению объекта уложить асфальт на улицах Развития, Коммунальной, Северо- Крымской и провести озеленение.

Во время стройки намерены учитывать закон о тишине и работать только в дневное время. Жители Колхозного засомневались: не будет ли шума от уже готового офиса.

Слушания собрали полный зал Фото: Дарья АНТОН

— Мы недавно провели замеры шумов оборудования существующего офиса. Проект проходит экспертизы, проходит тщательный контроль. По результатам замеров утром, вечером мы не превышаем показатели, — ответил представитель «Мистраля». Он заверил жителей, что шума и грязи во время стройки не будет, так как за это штрафуют.

Для безопасности на период строительства установят большой забор, пешеходные мостики, сетки, чтоб на жителей ничего не упало. Повесят также камеры наблюдения.

Еще один вопрос от жителей — парковочные места. В семиэтажный офис вместится много работников. Где они все будут оставлять свои машины? Представитель компании сказал, что будет 400 сотрудников, и многие из них станут добираться до работы пешком.

Челябинцы стали выступать с идеями по улучшению проекта. Предложили вместо одного высокого здания возвести несколько трехэтажных. Но инвестор сказал, что изначально купили участок общественно-деловой зоны, где разрешается строительство зданий до 9 этажей.

Под занавес слушаний председатель комиссии, депутат гордумы Владимир Бодров предложил провести дополнительную встречу с застройщиком и жителями, чтобы еще раз обсудить волнующие вопросы по благоустройству. Организаторы слушаний подвели итог и отметили, что застройщик ответил не на все вопросы челябинцев. Вопросы занесли в протокол и передали комиссии для дальнейшего обсуждения.

Напомним, накануне примирить «Мистраль» и жителей Колхозного пыталась мэр Челябинска Наталья Котова. Она порекомендовала фирме заняться благоустройством поселка.

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