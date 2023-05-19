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НовостиОбщество19 мая 2023 13:11

Сразу два предприятия из Челябинской области попали в обновленный санкционный список Великобритании

Речь идет об ММК и ЧМК
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Предприятия ведут работу в секторе, имеющем стратегическое значение для страны

Предприятия ведут работу в секторе, имеющем стратегическое значение для страны

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правительство Великобритании обновило свой санкционный список, куда включило 86 физических и юридических лиц из России. Среди них оказались два предприятия Южного Урала. Речь идет о Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) и Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

В документе говорится, что предприятия получают выгоду от правительства России, занимаясь бизнесом в секторе, имеющем стратегическое значение для страны. Именно поэтому Великобритания и ввела ограничения против них.

В санкционном списке также находится губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он был включен туда в июле прошлого года. Сам глава региона в то время заявил, что область будет помогать Донбассу, а также городам-побратимам Волновахе и Ясиноватой.

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