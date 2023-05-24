Росавиация выдала допуск на полеты из Челябинска в китайский город-курорт Санья

Полеты будут осуществляться дважды в неделю
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты по направлению Челябинск – Санья. Планируется, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Информация об этом опубликована на сайте Росавиации.
— Выдать допуск к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. На воздушную линию Челябинск – Санья допустить авиакомпанию Red Wingds, — указано в опубликованном документе.
Город Санья является курортным и находится на самом юге острова Хайнань в Китае. Населенный пункт расположен в зоне тропического климата с сухой зимой и дождливым летом. Берега острова омывает Южно-Китайское море.
Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила прямые рейсы из Челябинска в Анталью. Полеты осуществляются дважды в неделю – по вторникам и пятницам.
Кроме того, авиакомпании Azur Air и Red Wings подали заявки на открытие прямых рейсов из Челябинска в Африку. Полеты планируется осуществлять в Танзанию и на Балеарские острова.
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