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НовостиОбщество24 мая 2023 12:25

Росавиация выдала допуск на полеты из Челябинска в китайский город-курорт Санья

Рейсы будет осуществлять авиакомпания Red Wings
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Полеты будут осуществляться дважды в неделю

Полеты будут осуществляться дважды в неделю

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты по направлению Челябинск – Санья. Планируется, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Информация об этом опубликована на сайте Росавиации.

— Выдать допуск к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. На воздушную линию Челябинск – Санья допустить авиакомпанию Red Wingds, — указано в опубликованном документе.

Город Санья является курортным и находится на самом юге острова Хайнань в Китае. Населенный пункт расположен в зоне тропического климата с сухой зимой и дождливым летом. Берега острова омывает Южно-Китайское море.

Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила прямые рейсы из Челябинска в Анталью. Полеты осуществляются дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Кроме того, авиакомпании Azur Air и Red Wings подали заявки на открытие прямых рейсов из Челябинска в Африку. Полеты планируется осуществлять в Танзанию и на Балеарские острова.

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