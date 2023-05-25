На железнодорожном вокзале Челябинска опрокинулись вагоны со щебнем

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинске поздним вечером 24 мая произошла железнодорожная авария. На станции Челябинск-Главный с рельсов сошли сразу три грузовых вагона. Два из них опрокинулись.

— Пострадавших в результате происшествия нет, — сообщили в центральном МСУ Следственного комитета на транспорте.

В ведомстве после происшествия начали проверку. Если обнаружат признаки нарушения правил безопасности на железной дороге, могут возбудить уголовное дело.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что вреда окружающей среде авария не нанесла. Перевернувшиеся вагоны везли щебень. После ЧП на путях пришлось развернуть серьезные восстановительные работы, но на график движения пассажирских поездов авария не повлияла.

Это далеко не первая авария на железной дороге в Челябинске. В феврале из цистерны разлилось топливо, в марте с рельсов сошел электровоз, в апреле локомотив не удержался на рельсах.

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