Глава СК Бастрыкин заинтересовался строительством офиса «Красное & Белое» в Челябинске

Проект офиса Фото: Дарья АНТОН

В ситуацию со строительством семиэтажного офиса компании «Мистраль» в Челябинске вмешался глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он обратил внимание на жалобы жителей Колхозного поселка, которые недовольны планом возвести новое здание.

— Отмечается, что ранее часть земель в поселке была переведена из зоны индивидуального жилищного строительства в общественно-деловую, с чем местные жители не согласны и намерены добиваться возврата начального назначения участка, — пояснили суть претензий в пресс-службе Следственного комитета.

Сотрудники ведомства сейчас проводят проверку. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Челябинской области Петра Решетникова доклад о ходе проверки и деталях ситуации.

Напомним, строить новый офис между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития собирается компания «Мистраль». Фирма принадлежит основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову.

По проекту уже дважды проходили публичные слушания. Оба раза они сопровождались накалом эмоций. Первые слушания признали несостоявшимися из-за того, что застройщик вовремя не выставил документы на всеобщий обзор. В мэрии рекомендовали доработать проект. На повторных слушаниях 18 мая представители «Мистраля» не смоли ответить на все возникшие у челябинцев вопросы.

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