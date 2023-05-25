Насчитали уже 44 взятки: экс-советника челябинского мэра не выпустили из СИЗО, его уголовное дело растет

Уголовно дело связано с незаконными ларьками Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок ареста Петру Конареву, бывшему советнику мэра Натальи Котовой. Конарев останется в СИЗО до 27 августа.

Адвокат бывшего советника просил перевести своего подзащитного под домашний арест. Но суд встал на сторону следователей, требовавших не выпускать фигуранта уголовного дела из-под стражи.

Как рассказали в региональной прокуратуре, Петра Конарева обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере. При этом по ходу расследования открываются все новые преступные эпизоды. Если в апреле было известно о девяти преступлениях, то теперь насчитывают уже 44 взятки.

По версии следствия, советнику мэра в 2019-2021 годах платили владельцы незаконных ларьков. За деньги Петр Конарев закрывал глаза на существование киосков, которые полагалось снести.

Напомним, Петр Конарев был заместителем главы Челябинска по экономическому развитию при Михаиле Юревиче. Советником Натальи Котовой он работал до 2021 года. Затем занимался бизнесом.

В 2021 году провели служебную проверку в МУП «Городская среда». Это предприятие в Челябинске отвечало за снос нелегальных ларьков. Начались увольнения.

В 2022 году по подозрению во взятках задержали экс-директора «Городской среды» и двух его заместителей. А несколько месяцев спустя силовики пришли и к бывшему советнику мэра.

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