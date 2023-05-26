«Врачи назвали Маргаритой»: соцслужбы подключились к делу с младенцем, найденным на мусорке

Родители девочки живут в таких условиях. Фото: Прокуратура Челябинской области

Социальные службы подключились к истории с младенцем, которого нашли на мусорке в Челябинске. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. По ее словам, жизни девочки сейчас ничего не угрожает. Родители объясняют, якобы выбросили малышку из-за того, что она не подавала признаков жизни.

— К делу подключились социальные службы, которые и будут принимать решение о дальнейшем жизнеустройстве новорожденного, — рассказала Евгения Майорова.

Врачи уже дали имя девочке — ее назвали Маргаритой.

Напомним, ребенка обнаружили утром 26 мая в мусорном контейнере во дворе дома на пересечении Сони Кривой и Красной. Оказалось, что девочку родила бездомная женщина, после чего отец малышки завернул ее в пакет и унес на мусорку. Ребенка обнаружили случайные прохожие, которые сообщили обо всем полиции и врачам.

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