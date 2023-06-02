Градостроительная комиссия Челябинска одобрила планировку территории под офис «Красное & Белое»

Проект офиса Фото: Дарья АНТОН

Градостроительная комиссия Челябинска одобрила проект офиса «Красное & Белое». Семиэтажное здание появится в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

— Докладчиком были даны аргументированные ответы на поступившие замечания, которые отражены в стенограмме публичных слушаний, — указано в заключении градостроительной комиссии.

По проекту уже дважды проходили публичные слушания. Оба раза они сопровождались накалом эмоций. Первые слушания признали несостоявшимися из-за того, что застройщик вовремя не выставил документы на всеобщий обзор. В мэрии рекомендовали доработать проект. На повторных слушаниях 18 мая представители «Мистраля» не смоли ответить на все возникшие у челябинцев вопросы. В итоге проект решили вынести на рассмотрение градостроительной комиссии.

Строительство офиса в Челябинске привлекло внимание председателя СК России Александра Бастрыкина. Ему пришли жалобы от жителей, которые недовольны планом возвести новое здание. Глава СК поручил начать проверку и предоставить доклад по ситуации.

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