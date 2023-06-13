Мэра Троицка снова будут судить по делу о превышении должностных полномочий

Александр Виноградов. Фото: мэрия Троицка

Прокуратура обжаловала приговор, который вынесли мэру Троицка Александру Виноградову. Градоначальника ранее признали невиновным по делу о превышении должностных полномочий. Однако надзорное ведомство не согласно с решением суда и подало апелляцию. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Напомним, Троицкий городской суд оправдал Александра Виноградова в конце мая. Как считает следствие, градоначальник с превышением полномочий передал имущество теплоснабжающей организации ЗАО «Теплосервис» в аренду другой компании. В свою очередь это повлекло причинение ущерба владельцу объектов в размере 9 миллионов рублей.

Александра Виноградова задержали в марте 2021 года. Сначала его отправили в СИЗО, но потом меру пресечения изменили на домашний арест. В мае того же года Виноградова выпустили под залог в полмиллиона рублей. В администрации города в то время заявляли, что обвинение надуманное, а мэр «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию».

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