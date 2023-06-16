Челябинцы 16 июня смогут посмотреть фильм «Братья Елькины» на свежем воздухе

Фото: Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

В Челябинске 16 июня откроется летний кинотеатр на набережной реки Миасс. В Арт-сквере покажут новый фильм «Братья Елькины». Начало сеанса — в 21:00, вход для зрителей свободный.

«Братья Елькины» — отчасти игровое кино, отчасти документалка с архивными кадрами столетней давности и комментариями экспертов. Кинолента рассказывает от трех братьях-революционерах, устраивавших первые маевки в Челябинске. В честь Соломона, среднего брата названа одна из городских улиц.

Мы рассказывали о том, как снимали фильм. На экране появятся 250 актеров и верблюд. Создатели ленты старались воспроизвести моду минувших лет (в том числе необычные ее детали), а одну из сцен сняли в челябинском СИЗО №1: построенное в 1908 году тюремное здание сохранило исторический вид.

Премьера фильма прошла с аншлагом. Желающие всего за вечер разобрали все билеты.

Напомним, в Челябинске этим летом будут работать сразу три кинотеатра под открытым небом.

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