В больнице скончался мужчина, который убил свою дочь и пытался покончить с собой

Здесь мужчину и нашли соседи и жена. Фото: Дарья МАРКОВА

В Челябинске скончался мужчина, который зарезал свою 9-летнюю дочь и попытался покончить с собой. После трагедии, которая произошла утром 17 июня, за его жизнь боролись врачи. Но спасти мужчину не удалось.

− Есть информация, что он скончался в больнице, − сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.

Напомним, трагедия произошла во дворе многоквартирного дома в Медгородке. Женщина вернулась домой с ночной смены и увидела в кровати мертвую дочь, а под окнами – еле живого супруга.

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