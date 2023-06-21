В Челябинской области назвали школьные столовые, в которых кормят вкусно

Не в каждой школе ученики рады обеду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области подвели итоги конкурса школьных столовых.

Лучшей в сельской местности признали столовую Белоносовской школы (Еткульский район). В городах лучшей стала столовая школы №110 в Трехгорном.

В конкурсе для городов-миллионщиков предусмотрена отдельная номинация, поэтому команды челябинских школ соревновались друг с другом. Первое место досталось столовой многопрофильного лицея №148.

Как рассказали в региональном министерстве образования, конкурсная комиссия оценивала меню, наличие у столовой положительных отзывов, соблюдение всех санитарных норм. А еще школьным поварам нужно было доказать, что они помогают детям соблюдать этикет за столом и приучают к здоровому питанию. Жюри обращало внимание даже на видеоэкскурсии по столовым и посвященные питанию материалы на школьных сайтах.

Победители регионально конкурса теперь поборются за звание лучшей школьной столовой в стране. Финал национального отбора состоится в октябре.

Добавим, не всем детям в Челябинской области повезло со школьной столовой. Накануне первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, что 40% учеников жалуются на остывшие обеды. А в Роспотребнадзоре обнаружили нарушения в 84% проверенных школьных пищеблоков и выяснили, что дети отказываются от питания. В некоторые дни несъеденными оказываются до 80% школьных обедов.

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