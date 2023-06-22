В Челябинске суд постановил выселить из квартиры многодетную семью из 10 человек

Семью хотят переселить из двух двухкомнатных квартир в однокомнатную Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске суд встал на сторону мэрии в споре о выселении многодетной семьи Коняевых.

— Советским районным судом Челябинска удовлетворены исковые требования КУИЗО и администрации Челябинска об изъятии квартиры и выселении из жилых помещений, — сообщили в пресс-службе суда.

Семья из десяти человек раньше ютилась в ветхом бараке на улице Белорецкой. Площадь принадлежавшей родственникам комнатушки составляла менее 16 квадратных метров. Дом разрушался, однажды часть потолка упала на детскую кроватку.

Барак признали аварийным. В феврале 2020 года семье из маневренного фонда выделили две квартиры общей площадью 105 квадратных метров.

Позже администрация Челябинска предложила Коняевым переехать на постоянное место жительства в однокомнатную квартиру в Тракторозаводском районе. Площадь однушки — 32 квадратных метра. Семья не захотела вновь жить в невероятной тесноте и отказалась переезжать. Родственники просили вдобавок к однокомнатной квартире оставить им еще и одну из маневровых двухкомнатных.

В суде представитель челябинского комитета имущества и земельных отношений настаивал, что выделенная семье однокомнатная квартира соответствует всем требованиям закона. Коняевы возражали и просили предоставить отдельное жилое помещение каждому члену семьи за счет госпрограммы.

Суд поддержал требования КУИЗО и постановил изъять из собственности семьи квартиру в бараке, предоставив взамен однокомнатную квартиру. После получения нового жилья семья обязана будет освободить обе двухкомнатных квартиры.

Решение суда пока не вступило в силу, у челябинцев остается шанс его оспорить.

Ранее разобраться в ситуации с выселением Коняевых требовал лава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Напомним, в региональном министерстве строительства заявили, что досрочно закончат программу переселения из ветхих домов в 2023 году.

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