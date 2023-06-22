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НовостиОбщество22 июня 2023 10:16

В Челябинской области раньше обычного срока активизировалась саранча и другие вредители

Некоторые из них появились на три недели раньше, чем в прошлом году
Елена КОЛЧИНА
Луговой мотылек. Фото: филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Челябинской области

Луговой мотылек. Фото: филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Челябинской области

В Челябинской области заметили появление сразу нескольких сельскохозяйственных вредителей. Об этом сообщают в региональном отделении «Россельхозцентра».

На пять дней раньше, чем в прошлом году дали о себе знать взрослые особи рапсового цветоеда капустных растений. Они вредят масличным и овощным культурам.

На две недели раньше, чем в прошлом году стали окрыляться нестадные саранчовые.

На посевах гороха на три недели раньше прошлогоднего срока заметили тлю. Размножению вредителя может поспособствовать теплая и влажная погода.

А еще специалисты зарегистрировали появление злаковых тлей, личинок пьявицы и зловредных гусениц лугового мотылька. Гусеницы немало досадили южноуральским фермерам и садоводам два года назад. Только в одном их хозяйств они уничтожили почти 4 гектара клубничных кустов.

В региональном министерстве сельского хозяйства порекомендовали аграриям не медлить с обработкой полей против вредителей.

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