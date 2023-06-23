Челябинск оказался самым солнечным городом России этой весной

В мае челябинцы изнывали от аномальной жары Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинск весной 2023 года стал самым солнечным среди крупных российских городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитику «Яндекс.Погоды».

За три весенних месяца в Челябинске было 63 ясных дня.

На втором месте по «солнечности» — Омск, где ясными были 57 дней. На третьем Самара. Там безоблачная погода длилась в сумме 53 дня.

Челябинск вдобавок попал в список городов, где весной выпало меньше всего осадков. Засушливой также оказалась весенняя погода в Екатеринбурге и Омске. Самыми пасмурными городами признали Красноярск, Новосибирск и Воронеж.

Напомним, этой весной из-за аномально теплой погоды в Челябинской области раньше срока начали порхать бабочки и распускаться цветы. Зато и насекомые-вредители активизировались раньше, чем обычно.

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