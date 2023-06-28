В Магнитогорске в сентябре на маршруты выпустят 13 новых автобусов

Новые автобусы появятся на улицах Магнитогорска осенью Фото: Артем КИЛЬКИН

В Магнитогорске в сентябре 13 новых автобусов начнут перевозить пассажиров. Об этом сообщили в городской администрации.

Все 13 машин будут среднего класса вместимости, а не большого, как надеялись магнитогорцы. В автобусах средней вместимости обычно до 30 сидячих мест.

Автобусы станут курсировать по двум новым маршрутам. Первый свяжет южные районы города с парком «Притяжение» и будет ездить от улицы Вокзальной до улицы Зеленый Лог.

Второй маршрут протянется между от поселков Железнодорожников и Димитрова к площади Победы. Начальная остановка будет на улице Коробова, а конечная на Верхнеуральском шоссе.

Напомним, жители Магнитогорска давно жалуются на нехватку общественного транспорта, качество работы маршруток и трамваев.

— В часы пик время среднее время ожидания общественного транспорта составляет 15 минут, а в межпиковое время, когда значительно снижается пассажиропоток, - 30, — подсчитали с мэрии.

Повлиять на ситуацию в прошлом году попросили губернатора Алексея Текслера. После этого мэр Магнитогорска Сергей Бердников согласился запустить в городе автобусы, но лишь на некоторых маршрутах.

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