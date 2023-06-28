Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2023 9:23

В Магнитогорске в сентябре на маршруты выпустят 13 новых автобусов

Горожане давно жалуются на нехватку общественного транспорта
Елена КОЛЧИНА
Новые автобусы появятся на улицах Магнитогорска осенью

Новые автобусы появятся на улицах Магнитогорска осенью

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Магнитогорске в сентябре 13 новых автобусов начнут перевозить пассажиров. Об этом сообщили в городской администрации.

Все 13 машин будут среднего класса вместимости, а не большого, как надеялись магнитогорцы. В автобусах средней вместимости обычно до 30 сидячих мест.

Автобусы станут курсировать по двум новым маршрутам. Первый свяжет южные районы города с парком «Притяжение» и будет ездить от улицы Вокзальной до улицы Зеленый Лог.

Второй маршрут протянется между от поселков Железнодорожников и Димитрова к площади Победы. Начальная остановка будет на улице Коробова, а конечная на Верхнеуральском шоссе.

Напомним, жители Магнитогорска давно жалуются на нехватку общественного транспорта, качество работы маршруток и трамваев.

— В часы пик время среднее время ожидания общественного транспорта составляет 15 минут, а в межпиковое время, когда значительно снижается пассажиропоток, - 30, — подсчитали с мэрии.

Повлиять на ситуацию в прошлом году попросили губернатора Алексея Текслера. После этого мэр Магнитогорска Сергей Бердников согласился запустить в городе автобусы, но лишь на некоторых маршрутах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.