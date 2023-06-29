Придумайте сами, как ее назвать: в Челябинске решили переименовать остановку «Каширинский рынок»

Проект будущего ЖК Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске собираются переименовать остановка общественного транспорта «Каширинский рынок». Об этом заявили в администрации Калининского района.

Старое название теряет актуальность. Рынок отдали под реновацию. На его месте построят новый жилой комплекс.

Как назовут остановку, пока не придумали. Помощи просят у жителей Челябинска. На страницах районной администрации в соцсетях горожан попросили присылать варианты названия. Первые предложения уже появились. Остановку предлагают называть «Отрадной» или «Комплексом на Каширке».

Напомним, на месте рынка хотят возвести семь домов высотностью от 7 до 23 этажей, а также детский сад и школу. Во время публичных слушаний представитель застройщика признал, что коэффициент плотности в проекте превышен.

Ранее в Челябинске изменили или упростили названия 25 остановок.

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