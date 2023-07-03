После скандала стену восстановили Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела с аварийным общежитием в Челябинске. Речь идет о здании на улице Мира. В прошлом году там разобрали торцевую стену, которая едва не обрушилась. После этого было возбуждено уголовное дело о халатности.

Власти Челябинска успели уже восстановить стену и провести ремонт в общежитии. А прокуратура добилась того, чтобы жильцов расселили по новым домам до 2030 года. Несмотря на ремонт, здание все еще считается аварийным.

– Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах, принимаемых по защите законных прав и интересов граждан, – сообщили в Следственном комитете РФ.

Сами жильцы добавляют, что комнаты находятся в непригодном состоянии.

Напомним, здание на улице Мира прославилось в прошлом году, когда у него разобрали боковую стену. Это пришлось сделать, чтобы избежать обрушения. Оказалось, что жильцы своими руками сделали душевые комнаты, из-за чего вода начала бежать там, где не надо. В итоге стена намокла, кирпичи начали отходить и падать на землю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.