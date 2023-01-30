В Челябинске завершается ремонт аварийного общежития с разобранной в мороз стеной

О разобранной стене напоминает только кирпичная кладка красного цвета Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершается ремонт скандально известного общежития на улице Мира. Рабочие восстановили разобранную в мороз торцевую стену здания – о прошедших событиях напоминает лишь новая кирпичная кладка, которая цветом отличается от старой. В самих помещениях полностью заменили коммуникации, восстановили гидроизоляцию и устранили протечки в подвале. Заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов заявляет, что в будущем ситуация с обрушающейся стеной дома больше не повторится.

— Стена не упала, мы как раз предотвратили эту ситуацию, — рассказал Александр Астахов. — Выяснилось, что существует угроза обрушения, поэтому было принято решение провести регулируемый демонтаж стены. Оперативно в течение 3-4 недель рабочие разобрали стену, а затем восстановили обратно.

Также был проведен косметический ремонт: убрана плесень со стен и потолков, проведена санобработка, установлены евроокна, уложена плитка. Сейчас остается доделать кабинки и подключить сантехнику. Все работы планируется завершить к 3 февраля.

В общежитии также заменили всю сантехнику Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Весь ремонт в общежитии выполнен за счет бюджетных средств, которые выделила администрация Челябинска. Всего было потрачено порядка 20 млн рублей. Несмотря на явное улучшение условий, общежитие все еще считается ветхо-аварийным и находится в очереди на расселение. Это обещают сделать до 2030 года

Напомним, жильцы ветхого здания многие годы жаловались на протекающие трубы и разрушающиеся стены. Дом был признан аварийным только в прошлом году, как раз тогда и начался ремонт. Во время наступивших морозов в здании разобрали всю торцевую стену с первого по пятый этаж. Перед стартом работ жильцов не отселили.

Фото общежития с разобранной стеной облетело весь интернет. Фото: ОНФ Челябинской области

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Ситуацией даже заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Собственную проверку инициировали и в прокуратуре Челябинской области.

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