У заболевших после посещения кафе в Магнитогорске обнаружили сальмонеллез

В шаурме, которую готовили в кафе, нашли бактерии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Магнитогорска заболели сальмонеллезом после того, как попробовали шаурму с курицей. Точный диагноз определили после лабораторного исследования анализов пациентов и проб продуктов из кафе «Хорошее место».
— В одной пробе сырой и двух пробах готовой продукции, а также от семерых заболевших методом ПЦР выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщают о 19 случаях кишечной инфекции, в том числе трех — у детей. А по данным регионального министерства здравоохранения, слегли 25 покупавших шаурму магнитогорцев.
Напомним, после массового отравления в Следственном комитете начали проверку, сотрудников кафе отстранили от работы и отправили на медосмотр, а в самом заведении проводят дезинфекцию.
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