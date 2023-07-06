У заболевших после посещения кафе в Магнитогорске обнаружили сальмонеллез

В шаурме, которую готовили в кафе, нашли бактерии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Магнитогорска заболели сальмонеллезом после того, как попробовали шаурму с курицей. Точный диагноз определили после лабораторного исследования анализов пациентов и проб продуктов из кафе «Хорошее место».

— В одной пробе сырой и двух пробах готовой продукции, а также от семерых заболевших методом ПЦР выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщают о 19 случаях кишечной инфекции, в том числе трех — у детей. А по данным регионального министерства здравоохранения, слегли 25 покупавших шаурму магнитогорцев.

Напомним, после массового отравления в Следственном комитете начали проверку, сотрудников кафе отстранили от работы и отправили на медосмотр, а в самом заведении проводят дезинфекцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.