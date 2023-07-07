Массовое отравление шаурмой в Магнитогорске обернулось уголовным делом

Шаурма с курицей стала причиной кишечной инфекции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В СУ Следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске.

Сотрудников кафе «Хорошее место» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Устанавливаются должностные лица предприятия, ответственные за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, — сообщили в пресс-службе СУ СК.

По поручению главы российского Следственного комитета Александра Бастрыкина южноуральские следователи направили доклад о ситуации в центральный аппарат ведомства.

Работу кафе временно остановили.

Напомним, после посещения общепита 25 человек попали в больницу с признаками кишечной инфекции. Среди пострадавших есть дети. Экспертиза показала, что в продуктах из кафе содержался возбудитель сальмонеллеза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.