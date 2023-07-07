Массовое отравление шаурмой в Магнитогорске обернулось уголовным делом

Шаурма с курицей стала причиной кишечной инфекции
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В СУ Следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой в Магнитогорске.
Сотрудников кафе «Хорошее место» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
— Устанавливаются должностные лица предприятия, ответственные за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, — сообщили в пресс-службе СУ СК.
По поручению главы российского Следственного комитета Александра Бастрыкина южноуральские следователи направили доклад о ситуации в центральный аппарат ведомства.
Работу кафе временно остановили.
Напомним, после посещения общепита 25 человек попали в больницу с признаками кишечной инфекции. Среди пострадавших есть дети. Экспертиза показала, что в продуктах из кафе содержался возбудитель сальмонеллеза.
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