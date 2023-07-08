Среди пострадавших от отравления шаурмой в Магнитогорске пятеро детей

Работу кафе приостановили из-за кишечной инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятеро детей заболели после того, как попробовали шаурму с курицей в магнитогорском кафе «Хорошее место». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее было известно о двух пострадавших детях.

Заболевание кишечной инфекцией также подтвердилось у 22 взрослых посетителей кафе.

В Роспотребнадзоре продолжают санитарно-эпидемиологическое расследование. Эксперты уже обнаружили сальмонеллу в двух пробах сырой и двух пробах готовой продукции из кафе.

ДНК возбудителя сальмонеллеза вдобавок нашли в анализах семерых заболевших и одного сотрудника общепита.

— Вынесен временный запрет деятельности предприятия общественного питания «Хорошее место», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Следственном комитете после массового отравления возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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