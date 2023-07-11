Зарезал и спрятал тело в лесу: задержали предполагаемого убийцу 12-летней пропавшей девочки из Сима

Все характеризовали погибшую как хорошую домашнюю девочку. Фото: соцсети

В Симе Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы из Сима, которую искали полиция и волонтеры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

– В вечернее время 9 июля подозреваемый нанес ножевые ранения 12-летней девочке, после чего сокрыл тело в лесном массиве, – сообщили в пресс-службе следственного комитета Челябинской области.

Сейчас подозреваемый задержан. Скоро ему будут избирать меру пресечения: заключат под стражу и предъявят обвинение. Идут следственные действия.

Ранее источник КП-Челябинск в правоохранительных органах сообщил, что девочку убил отец подружки. Мужчина уже сознался, что тело закопал в лесу, а рюкзак выбросил в реку.

Напомним, девочка пропала вечером 9 июля – не пришла ночевать домой. По словам сестры, девочка в день исчезновения гуляла с подругой. Они распрощались в 20:40. Путь до дома должен был составить около пяти минут, но она так и не вернулась.

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