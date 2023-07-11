Пропавшую в Челябинской области 11-летнюю девочку нашли убитой в лесу

Подозреваемый в убийстве девочки принимал участие в поисках вместе с волонтерами и полицией. Фото: соцсети

В городе Сим Челябинской области завершены поиски пропавшей два дня назад 11-летней школьницы. Тело девочки с ножевыми ранениями обнаружили в лесополосе. Об этом КП-Челябинск сообщил источник в правоохранительных органах.

Еще во время поисков было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый в совершении убийства уже задержан — им оказался отец подруги девочки.

Источник КП-Челябинск добавил, что перед убийством он пытался изнасиловать жертву. Уже после мужчина принимал участие в поисках вместе с волонтерами и полицией. Следственные органы решают вопрос о предъявлении жителю Сима обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

Об инциденте проинформирован губернатор Челябинской области Алексей Текслер — он дал поручение минсоцотношений региона оказать семье девочки комплексную помощь и выразил искренние соболезнования родственникам.

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