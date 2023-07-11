Песни певицы из Челябинска Алены Швец проверяют на ЛГБТ-пропаганду

Алену Швец обвинили в ЛГБТ-пропаганде. Фото: vk.com/alyonashvets

Певицу из Челябинска Алену Швец проверяют на ЛГБТ-пропаганду. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

— Генеральная прокуратура направила наши материалы в МВД России для проведения проверки в связи с ЛГБТ-пропагандой у исполнителя Алены Швец, — отметила Екатерина Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что от исполнительницы ранее поступило письмо, в котором она пообещала прекратить распространении пяти песен, ставших причиной разногласий. Однако Екатерину Мизулину такой ответ не удовлетворил. Она считает, что Алена Швец нарушила закон.

— Отмечу, что никаких разногласий нет. Есть нарушение закона. И в этом уже разберутся компетентные сотрудники правоохранительных органов. Несмотря на письмо от исполнителя, песни доступны по-прежнему в YouTube, Apple Music, VK Музыка, — заявила Екатерина Мизулина.

Алена Швец родилась в Златоусте, но потом переехала в Челябинск. Вначале она пела песни под гитару и выкладывала свое творчество в интернет. Позже юную певицу заметили продюсеры и начали ее продвигать. В 2019 году Швец спела на «Вечернем Урганте». А в 2021 году Spotify разместил билборд с ее изображением в центре Нью-Йорка. Сейчас Алена Швец проживает в Санкт-Петербурге.

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