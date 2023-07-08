Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за офиса «Красное&Белое» в Челябинске

Проект офиса Фото: Дарья АНТОН

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за планов по строительству офиса компании «Мистраль» в Челябинске. Семиэтажное здание хотят возвести в Колхозном поселке. «Мистраль» принадлежит основателю сети «Красное&Белое» Сергею Студенникову.

Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу жителей поселка. Челябинцы сообщили председателю СК, что часть земли в микрорайоне перевели из зоны индивидуального жилищного строительства в общественно-деловую зону, при этом на публичных слушаниях не учли мнение жителей.

— С целью дальнейшей застройки территории представили организации принуждают местных жителей продавать домовладения по цене ниже рыночной, с чем они не согласны, так как за предложенную сумму равнозначное жилье приобрести невозможно, — рассказали в информационном центре Следственного комитета.

Челябинские следователи уже проводили по вопросу строительства офиса проверку. Но уголовное дело по ее итогам возбуждать не стали. Теперь их решение отменено, начать расследование распорядился руководитель ведомства.

Глава СУ СК по Челябинской области Петр Решетников обязан будет объяснить, почему прежде отказались возбуждать уголовное дело, а также доложить Александру Бастрыкину о ходе расследования.

Напомним, офисное здание собираются строить между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Первые публичные слушания по проекту признали несостоявшимися, так как застройщик вовремя не выставил документы на публичное обозрение. Во время повторных слушаний представитель «Мистраля» не смог ответить на все вопросы челябинцев. Тем не менее, градостроительную комиссию ответы докладчика устроили. «Мистралю» разрешили разместить в поселке офис.

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