В Челябинске составят список мест, где лучше не находиться в дождь

Метеорологи предупреждают о дождях Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске городские службы будут готовиться к дождям. Заняться этим поручила мэр Наталья Котова.

— На этой неделе ожидаются осадки, причем немаленькие, — отметила Наталья Котова на совещании в администрации Челябинска. — Дайте команду почистить все ливневки, все места подтоплений посмотреть.

Мэр также поручила опубликовать список особенно подверженных подтоплениям мест. Его составили во время прошлых сильных дождей.

— Для жителей города: чтобы они максимально были удалены от этих мест, когда понимают, что начинаются осадки, — объяснила Наталья Котова необходимость списка.

Напомним, в конце июня челябинские улицы затопило после ливня с градом, а в начале июля вода во время сильного дождя хлынула в торговый центр.

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