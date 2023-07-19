В Челябинске начался мощный ливень с градом с громом

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

В Челябинске начался мощный ливень. Жители разных районов города сообщают о буйствах стихии: граде, сильном ветре и лужах, которые мгновенно возникли на тротуарах и дорогах.

– За десять минут ходьбы столкнулась с сильным ветром, который устроил пургу из песка с ближайшей стойки, на меня попадал град и ноги замочила в луже, – рассказала читательница КП-Челябинск.

Напомним, прошлый сильный ливень затопил улицы города и ТРК «Горки», где протекла крыша и залило несколько магазинов. Тогда же, традиционно, на некоторых участках возник потоп, который машины преодолевали по бампер в воде.

Также в мэрии Челябинска опубликовали список мест, где нельзя находиться во время ливня. В перечне Университетская набережная, улица Труда рядом с Областным судом и другие точки.

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