В Челябинске начался мощный ливень с градом с громом

Фото: Олег ЧЕРНЫХ
В Челябинске начался мощный ливень. Жители разных районов города сообщают о буйствах стихии: граде, сильном ветре и лужах, которые мгновенно возникли на тротуарах и дорогах.
– За десять минут ходьбы столкнулась с сильным ветром, который устроил пургу из песка с ближайшей стойки, на меня попадал град и ноги замочила в луже, – рассказала читательница КП-Челябинск.
Напомним, прошлый сильный ливень затопил улицы города и ТРК «Горки», где протекла крыша и залило несколько магазинов. Тогда же, традиционно, на некоторых участках возник потоп, который машины преодолевали по бампер в воде.
Также в мэрии Челябинска опубликовали список мест, где нельзя находиться во время ливня. В перечне Университетская набережная, улица Труда рядом с Областным судом и другие точки.
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