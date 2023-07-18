«Максимально удалитесь от этих мест»: в Челябинске составили список улиц, которые в дождь уходят под воду

В ливень на некоторых улицах скапливается особенно много воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Челябинска опубликовали перечень мест, которые подтапливает в сильный дождь. Его составили после предыдущего ливня, когда некоторые городские улицы превратились в реки. Опубликовать список поручила мэр Наталья Котова.

— Для жителей города: чтобы они максимально были удалены от этих мест, когда понимают, что начинаются осадки, — пояснила она.

Наталья Котова велела также почистить ливневую канализацию, так как на начавшуюся неделю метеорологи прогнозируют дожди.

— Для оперативного реагирования на подтопления улично-дорожной сети можно обращаться в оперативно-диспетчерский отдел МБУ «ЭВИС» по телефону: 8 (351) 727-46-26 — сообщили в администрации Челябинска.

В список подтапливаемых во время ливней участков попали улица Трудя рядом со зданием Областного суда, улицы Островского, Университетская набережная, 60-летия Октября, Хохрякова, перекресток Новороссийской и автодороги Меридиан, а также отрезок улицы Рождественского под путепроводом, где недавно отремонтировали асфальт.

— В сильный дождь просим водителей выбирать альтернативные пути объезда, — прокомментировали в челябинском Комитете дорожного хозяйства.

Вот полный перечень подверженных подтоплениям мест:

Центральный район: ул. Рабоче-Колхозная; ул. Степная (Шершни); ул. Смирных; ул. Труда (в районе областного суда).

Советский район: ул. Плужная, ул. Федорова; ул. Карпинского; ул. Салтыкова; Троицкий тракт; ул. Дмитрия Неаполитанова; ул. Мебельная; ул. Яблочкина.

Курчатовский район: ул. Электродная; ул. Островского; ул. Индивидуальная; ул. Профессора Благих; ул. Городская; ул. Брянская; ул. Рабоче-Крестьянская; ул. Берёзовая; ул. Бурденюка; ул. Ирбитская 2-я.

Калининский район: ул. Верхоянская; ул. Ворошилова; ул. Ферросплавная; ул. Валдайская; ул. Университетская Набережная.

Металлургический район: ул. Кавказская; ул. Прокатная; ул. 32-й Годовщины Октября; перекресток ул. Сталеваров - ул. 60-летия Октября.

Тракторозаводский район: ул. Волочаевская; ул. Линейная; ул. Героев Танкограда от проспекта Победы до ул. Северный Луч; ул. Механическая от ул. Героев Танкограда до ул. Валдайской; ул. Танкистов; перекресток ул. 3-я Арзамасская - ул. Лобачевского; ул. Салютная; ул. Хохрякова.

Ленинский район: переулок Кондукторский; ул. Новороссийская (трамвайной кольцо, Стадион «Сигнал»); ул. Чистопольская; перекресток а/д Меридиан- ул. Новороссийская; ул. Трубников; ул. 5-я Электровозная; ул. Рождественского (под путепроводом).

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