В Челябинске машина по крышу утонула в луже после дождя

Фото: УБЖ Челябинска

В Челябинске после ливня 19 июля в луже утонула легковая машина.

Пенсионер хотел на своем Renault Duster проехать под мостом на улице Валдайской. Но образовавшаяся там лужа оказалась значительно глубже, чем выглядела с виду. Иномарка почти целиком погрузилась воду, над поверхностью осталась лишь ее крыша.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, водителю удалось благополучно выбраться из тонущего автомобиля. Саму иномарку на тросе вытянула из гигантской лужи пожарная машина.

Участок улицы Валдайской уже много лет превращается в озеро после сильных дождей. Осенью прошлого года супер-лужу не удалось преодолеть автобусу с 25 пассажирами. Людей пришлось эвакуировать. А несколько лет назад под мостом утонула фура.

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