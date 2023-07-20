Арестованный депутат челябинской гордумы попросил признать себя банкротом

Олег Иванов. Фото: chelyabinsk.er.ru

Депутат Челябинской городской думы Олег Иванов попросил официально признать себя банкротом. Заявление об этом он подал в региональный Арбитражный суд.

Из опубликованного судом определения следует, что заявление депутата пока оставили без движения. Олег Иванов не предоставил все необходимые документы. Суд дал ему время до 4 сентября на сбор бумаг. Депутат обязан будет предъявить чек о выплате вознаграждения финансовому управляющему, сведения о трудовом стаже и пенсионных правах, копию свидетельства о расторжении брака и документы, которые подтверждают наличие либо отсутствие статуса индивидуального предпринимателя.

Напомним, сейчас Олег Иванов находится в СИЗО. Депутата и руководителя фирмы «Альфастрой» подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Олег Иванов недоплатил государству более 500 млн рублей.

Накануне суд признал банкротом бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.