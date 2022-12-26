В Челябинске задержали депутата гордумы Олега Иванова

Олег Иванов. Фото: chelyabinsk.er.ru Фото: Елена КОЛЧИНА

В Челябинске 26 декабря задержали предпринимателя и депутата городской думы Олега Иванова. В фирме «Альфастрой», которую он возглавляет, прошли обыски.

Как сообщает ТАСС, депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, Олег Иванов недоплатил государству более 500 млн рублей.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области заявили, что не владеют информацией о задержании депутата.

Ранее в региональной Контрольно-счетной палате проверяли один из объектов, которыми занимался «Альфастрой» — корпус областной специализированной психоневрологической больницы N 1 в Челябинске.

В начале осени мэр Челябинска Наталья Котова раскритиковала строительную фирму и лично руководящего ей депутата за медленное строительство детского сада в микрорайоне №48.

А полтора месяца назад «Альфастрой» попросил признать себя банкротом.

Строительная фирма сейчас судебном процессе: министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области требует у «Альфастроя» 134 млн рублей. Крупная сумма — неустойка, неотработанный аванс и проценты за пользование чужими средствами. Спор возник из-за госконтракта на реконструкцию так называемых обкомовских дач — правительственной гостиницы в челябинском городском бору. Минстрой расторг этот контракт в одностороннем порядке в 2021 году, не удовлетворившись темпами работы подрядчика.

С Олега Иванова уже пытались взыскать налоговые недоимки. В ФНС утверждали, что 119 млн рублей в бюджет недоплатила организация «Институт АРП», учредителем которой является депутат. Арбитражный суд, однако, отказался удовлетворять иск налоговой инспекции.

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