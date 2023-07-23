Менеджеров «Трактора» проверили на наркотики после задержания Александра Шинина

После задержания и увольнения спортивного директора «Трактора» все руководители клуба сдали анализы на наркотики.

Топ-менеджмент челябинского хоккейного клуба «Трактор» в полном составе проверили на содержание в крови запрещенных веществ. Об итогах тестирования сообщил гендиректор клуба Иван Савин.

— Вчера прошли тестирование. Результат у всех отрицательный, — прокомментировал Иван Савин «РБ-Спорт».

Проверка руководства «Трактора» на наркотики прошла после скандального задержания спортивного директора клуба Александра Шинина 20 июля. Как сообщал КП-Челябинск, у него нашли несколько граммов запрещенного вещества.

В тот же день, не дожидаясь результатов расследования, «Трактор» уволил Александра Шинина с занимаемой должности. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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