В Магнитогорске помогли выжить недоношенному малышу с весом менее 700 граммов

Малышей выхаживают при помощи разного оборудования. Фото: пресс-служба Центра охраны материнства и детства

В Центре охраны материнства и детства в Магнитогорске уже более 10 лет спасают недоношенных малышей. В этом году самым маленьким пациентом стал мальчишка, который весил всего 700 граммов. Он слишком торопился и родился всего на 24 неделе.

– Когда поступает такой малыш, с первых секунд мы действуем как единый организм, каждый сотрудник знает, что и как делать, чтобы помочь ребенку. Одна из главных задач отделения – стабилизировать дыхание ребенка, научить его самостоятельно дышать, – рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных акушерского стационара Центра охраны материнства и детства Ольга Чуканова.

Первые часы жизни малыши проводят в специальных многофункциональных кювезах, под контролем следящей аппаратуры, с установленными датчиками и катетерами. А потом еще лежат под ультрафиолетовым светом на столиках для фототерапии.

Даже в таких условиях в Центре стараются поддерживать грудное вскармливание. Для этого используют разные методы, например, «метод кенгуру».

– Выкладываем малыша на грудь маме, она сидит возле аппарата в течение часа. Для недоношенных малышей контакт с мамой очень важен, это «лекарство», – отметила Ольга Чуканова.

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