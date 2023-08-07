В Челябинске задержали фотографов с живыми совами: горожане давно возмущались издевательствами над птицами

Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинске задержали четверых человек, предлагавших горожанам фотографироваться с живыми совами.

Горе-предприниматели вытащили ночных птиц в разгар дня на набережную реки Миасс в центре города. Как рассказали в региональном министерстве экологии, в одной из сов специалисты узнали серую неясыть. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу Челябинской области.

Ни у кого из четверых фотографов не нашлось документов, подтверждавших законность содержания краснокнижной птицы. Поэтому всей компании пришлось покинуть набережную и отправиться в отдел полиции.

— Проводится работа по установлению владельца серой неясыти для привлечения его к административной ответственности, — сообщили в минэкологии.

Челябинцы еще весной начали жаловаться на фотографов, которые предлагали живых сов в качестве аттракциона. Птиц приносили не только на набережную, но и на пешеходную Кировку. Ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян пришел в ужас, увидев, в каком состоянии пернатые. Совы были истощены и очень слабы, а возможно и больны. Чтобы птицы не улетели, безжалостные владельцы привязывали их за лапы, а для надежности выщипали часть перьев.

От фотоживодеров страдают не только пернатые. Ранее в Челябинске спасли львенка, которого мучили в Сочи. Маленького хищника накачивали препаратами, ему перебили задние лапы, — и все для того, чтобы без помех фотографировать отдыхающих с едва живым детенышем. Сейчас спасенному Симбе уже четыре года, теперь он живет на исторической родине, в Танзании.

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