Суд выясняет подробности о квартире в ОАЭ, принадлежавшей сыну экс-губернатора Челябинской области

Борис Дубровский и Александр Дубровский. Фото: Валерий Звонарев, соцсети

Арбитражный суд Челябинской области заинтересовался недвижимостью, принадлежавшей Александру Дубровскому, сыну бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Вопрос о собственности подняли при рассмотрении дела о банкротстве Александра Дубровского.

Кредитор «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование» потребовал признать недействительными сделки, по которым от Александра Дубровского к его супруге Ирине перешел дорогой спортивный автомобиль Mercedes-AMG GT и коттедж в магнитогорском поселке Хуторки.

Кредитора волнует также имущество, которое Александр и Ирина делили при разводе в 2020 году. В списке этого имущества — студия в городе Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.

После обращения кредитора суд затребовал у налоговой службы данные о финансах нескольких фирм, к которым имеет отношение Александр Дубровский.

Напомним, Александр Дубровский подал на банкротство в 2021 году, накопив 274 млн рублей долгов.

Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского признали банкротом в июле нынешнего года.

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